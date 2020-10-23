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Руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная вошла в рейтинг самых влиятельных женщин Украины

Руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная вошла в рейтинг самых влиятельных женщин Украины

Уже который год руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная – в рейтинге 100 самых влиятельных женщин Украины, который составляет журнал «Фокус».

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Анна Безлюдная руководит Inter Media Group (каналы «Интер», «Интер+», К1, К2, «Мега», НТН, «Пиксель», Enter-фильм, Zoom) и является членом наблюдательного совета телеканала «Интер».

«Она один из столпов, реформаторов и идеологов украинского телебизнеса, – пишет журнал «Фокус». – Много внимания уделяет общественно значимым телепрограммам, хотя её часто упрекают в просоветскости и ностальгии по «тем» временам. Тем не менее новогодние «Огоньки» на «Интере» и акции по случаю празднования Дня Победы остаются в числе самых масштабных на национальном ТВ. В этом году «Интер» организовал марш памяти «Наш полк» в онлайне. «Без марша памяти не будет самого главного объединяющего начала, которое для людей важно. Многие люди хотят выйти на марш, но, учитывая ситуацию с карантином, такой возможности в этом году нет. Поэтому у меня родилась идея провести марш памяти «Наш полк» онлайн. Дистанционно, но эффект присутствия будет сохранён», – прокомментировала Безлюдная. Многие указывают на авторитарную манеру руководства Безлюдной, но отмечают её принципиальность и силу воли. В прошлом году она стала мамой, родила девочку. Но даже в этой связи, по сообщениям её ближайшего окружения, надолго штурвал телеканала не оставляла».

Рейтинг составляется редакционной коллегией «Фокуса». Как объясняет издание, в обсуждении претендентов принимали участие эксперты в области политики, экономики, культуры и социальной сферы. Влиятельность оценивалась по пяти критериям: способность самостоятельно принимать ключевые для страны и определённой сферы решения, влияние на общественное мнение, бизнес-влияние, родственные связи и личная популярность.

Пресс-релиз
Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

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