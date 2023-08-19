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Главу Одесского района Юрия Крука увольняют– кто займет его место?

Главу Одесского района Юрия Крука увольняют– кто займет его место?

Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности по собственному желанию главы Одесской районной военной администрации Юрия Крука, а также согласовал назначение на его место Александра Гринчака.

Об этом сообщил сегодня представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Согласовано назначение Гринчака Александра Васильевича главой Одесской районной государственной администрации Одесской области», – написал он в своем Телеграм-канале.

Известно, что в 2019 году Александр Гринчак занимал должность начальника Департамента киберполиции.

Напомним, еще в начале июля в соцсетях начали распространять документ за подписью главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в офис Президента Украины с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главы Одесской РВА Юрия Крука.

Также сообщалось, что Олег Кипер рассматривает вопрос об увольнении не только Юрия Крука, но и руководителей остальных районных военных администраций.

Юрий Крук – член партии «Доверяй делам». Он возглавлял Одесский район с конца февраля 2021 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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