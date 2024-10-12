Прогноз погоды в Одессе на 13 октября: грядет похолодание?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 13 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с небольшими прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура опустится до 16-19°С.
Прогноз погоды в Одессе на 13 октября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 16-18°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 13 октября
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Безосадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 14-19°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: В Черном море зафиксировали «сильно умеренное» землетрясение.