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Прогноз погоды в Одессе на 13 октября: грядет похолодание?

Прогноз погоды в Одессе на 13 октября: грядет похолодание?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 13 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с небольшими прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура опустится до 16-19°С.

Прогноз погоды в Одессе на 13 октября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-11°С, днем 16-18°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 13 октября

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Безосадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 14-19°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: В Черном море зафиксировали «сильно умеренное» землетрясение.

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