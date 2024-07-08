Температура морской воды в Одессе сегодня, 8 июля: идеальная

Да, за информацией Гидрометцентра Черного и Азовского морей, море на одесском побережье прогреется до +23°С.

На сайте специализированного ресурса Seatemperature называют большие цифры — 24-24.9 градусов. Там отмечают, что это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.

Еще такие температуры наиболее оптимальны для длительного купания.

Вообще же погода сегодня в Одессе будет жаркой, без осадков. Температура воздуха днем ​​- 32-34 ° С.

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