Температура морской воды в Одессе сегодня, 8 июля: идеальная

Несмотря на продолжающуюся войну, в Одессе начался пляжный сезон. На море отдыхают как сами одесситы, так и приезжие из других городов Украины. «Одесская Жизнь» рассказывает, насколько комфортно купание сегодня, 8 июля 2024 года.
Да, за информацией Гидрометцентра Черного и Азовского морей, море на одесском побережье прогреется до +23°С.
На сайте специализированного ресурса Seatemperature называют большие цифры — 24-24.9 градусов. Там отмечают, что это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.
Еще такие температуры наиболее оптимальны для длительного купания.
Вообще же погода сегодня в Одессе будет жаркой, без осадков. Температура воздуха днем - 32-34 ° С.
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