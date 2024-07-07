Погода в Одессе: насколько «жаркий» прогноз на 8 июля

Завтра, в понедельник, 8 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Осадков не ожидается, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 8 июля
В Одессе в понедельник переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 32-34°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 июля
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем воздух прогреется до 32-37°С.
На автодорогах области видимость хорошая
Фото Марии Котовой