Погода в Одессе: насколько «жаркий» прогноз на 8 июля

Погода в Одессе: насколько «жаркий» прогноз на 8 июля

Завтра, в понедельник, 8 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Осадков не ожидается, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 8 июля

В Одессе в понедельник переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем 32-34°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 8 июля

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем воздух прогреется до 32-37°С.

На автодорогах области видимость хорошая

Фото Марии Котовой

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