Пляж в Аркадии: чистая вода, грязный песок и много шума (фоторепортаж)

Пляж в Аркадии: чистая вода, грязный песок и много шума (фоторепортаж)

Несмотря на то, что в Одессе по несколько раз за день звучат сигналы воздушной тревоги и вполне вероятны обстрелы, в том числе и пляжной зоны, любителей отдохнуть у моря это не останавливает (хотя в условиях войны такой отдых вполне можно приравнять к экстремальному).

Корреспондент «Одесской жизни» побывала в субботу на одном из пляжей в Аркадии и подготовила небольшой фоторепортаж.

По ее наблюдениям, вода в центральной части Аркадии хоть и холодная, но достаточно чистая. Почти все дети резвятся в воде.

В Аркадии
пляж в Аркадии, купание
Аркадия, пляж
На пляже в Аркадии

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А вот песок уже очень грязный – и там и тут можно заметить фантики, окурки, бутылки от прохладительных напитков, кожуру от фруктов… И порадовать этот факт может разве только местных голубей, у которых нынче «пир».

На пляже в Аркадии, отдыхающие
На пляже в Аркадии, песок
На пляже в Аркадии, голуби
На пляже в Аркадии, волнорез
На пляже в Аркадии, на песке
На пляже в Аркадии, загар
Отдых в Одессе, Аркадия
Море в Аркадии

Людей на пляже много, в основном это дети и женщины. Но есть и те, кто приходит с семьями. По говору отдыхающих можно отметить, что здесь есть отдыхающие из других регионов, по всей вероятности, из числа переселенцев (хотя не исключено, что это приезжие туристы).

Также стоит отметить, что здесь очень шумно: музыка из ближайших клубов звучит, что называется, «на полную катушку». В аквапарке также полно людей.

В общем, «движ-париж» в Аркадии, как говорится, налицо. Еще больше интересного – на наших фото:

Аркадия, пляж
На пляже в Аркадии, аквапарк
На пляже в Аркадии, вид на пляж
На пляже в Одессе
На пляже в Аркадии, отдыхающие загорают
На пляже в Аркадии, аллея
В одесской Аркадии
В Аркадии, июнь 2024

Как сообщалось ранее, в Одесской области готовят в открытию еще один пляж.

Автор фото: Анастася Епурь

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Редакция ПРОФИЛЬ
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