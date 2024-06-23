Пляж в Аркадии: чистая вода, грязный песок и много шума (фоторепортаж)

Корреспондент «Одесской жизни» побывала в субботу на одном из пляжей в Аркадии и подготовила небольшой фоторепортаж.

По ее наблюдениям, вода в центральной части Аркадии хоть и холодная, но достаточно чистая. Почти все дети резвятся в воде.

А вот песок уже очень грязный – и там и тут можно заметить фантики, окурки, бутылки от прохладительных напитков, кожуру от фруктов… И порадовать этот факт может разве только местных голубей, у которых нынче «пир».

Людей на пляже много, в основном это дети и женщины. Но есть и те, кто приходит с семьями. По говору отдыхающих можно отметить, что здесь есть отдыхающие из других регионов, по всей вероятности, из числа переселенцев (хотя не исключено, что это приезжие туристы).

Также стоит отметить, что здесь очень шумно: музыка из ближайших клубов звучит, что называется, «на полную катушку». В аквапарке также полно людей.

В общем, «движ-париж» в Аркадии, как говорится, налицо. Еще больше интересного – на наших фото:

Как сообщалось ранее, в Одесской области готовят в открытию еще один пляж.

Автор фото: Анастася Епурь