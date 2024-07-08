Температура морської води в Одесі сьогодні, 8 липня: ідеальна

Незважаючи на війну, що триває, в Одесі розпочався пляжний сезон. На морі відпочивають як самі одесити, так і приїжджі з інших міст України. “Одеське Життя” розповідає, наскільки комфортним є купання сьогодні, 8 липня 2024 року.
Так, за інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, море на одеському узбережжі прогріється до +23°С.
На сайті спеціалізованого ресурсу Seatemperature називають більші цифри – 24-24.9 градусів. Там відзначають, що це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день.
Ще такі температури є найоптимальнішими для тривалого купання.
Взагалі же погода сьогодні в Одесі буде жаркою, без опадів. Температура воздуху вдень – 32-34°С.
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