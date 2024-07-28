Температура морской воды в Одессе сегодня, 28 июля: комфортно ли будет купаться?

Температура морской воды в Одессе сегодня, 28 июля: комфортно ли будет купаться?

Возможно, прогноз синоптиков на сегодняшний день для кого-то и неутешителен – ведь жара возвращается – а вот для любителей пляжного отдыха есть повод порадоваться: морская вода у одесского побережья в понедельник, 28 июля, достаточно теплая и комфортная для купания.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, море сегодня, как и днем ранее, прогреется до 25-26°C.

Аналогичные данные приводит и специализированный ресурс Seatemperature: сообщается, что Черное море у берегов Одессы прогреется до 26°C.

Отметим, что купаться в море при такой температуре воды более чем комфортно.

Что касается водоемов Одесской области, то самая теплая вода в регионе накануне была зафиксирована в Каролино-Бугазе: 27,4°C. А самая «прохладная» – в 25°C – в озере Кагул.

Температура воды в других курортных местах Одесской области:

Температура воды в курортных местах Одесской области

Напомним, что воздух сегодня днем в Одессе прогреется до 29-31°С, а в Одессой области – до 29-34°С.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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