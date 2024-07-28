Температура морської води в Одесі сьогодні, 28 липня: чи комфортно буде купатися?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, море сьогодні, як і на день раніше, прогріється до 25-26°C.

Аналогічні дані наводить і спеціалізований ресурс Seatemperature: повідомляється, що Чорне море біля берегів Одеси прогріється до 26°C.

Зазначимо, що купатися в морі за такої температури води більш ніж комфортно.

Щодо водойм Одеської області, то найтепліша вода в регіоні напередодні була зафіксована в Кароліно-Бугазі: 27,4°C. А «найпрохолодніша» – 25°C – в озері Кагул.

Температура води в інших курортних місцях Одеської області:

Нагадаємо, що повітря сьогодні вдень в Одесі прогріється до 29-31°С, а на Одесі – до 29-34°С.