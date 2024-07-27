Температура морской воды в Одессе сегодня, 27 июля: воздух остыл, а вода?

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что в субботу, 27 июля 2024 года температура морской воды в Одессе составит 25-26°C.

При этом, по информации синоптиков, в этот день температура воздуха ночью будет 18-20°C, днем 29-31°C.

Данные специализированного ресурса Seatemperature чуть отличаются от тех, что дают местные синоптики. Там называют цифру в 27°C. Именно до такой отметки должна прогреться вода на одесских пляжах. И это — идеальные условия, при которых можно купаться с максимальным комфортом.

При этом в ближайшие дни вода должна стать еще теплее.

Температура воды в других курортных местах Одесской области сегодня:

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