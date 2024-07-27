Погода в Одессе 28 июля: жара возвращается?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 28 июля 2024 года в Одессе и Одесской области ожидается погода без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 29-31°С.
Прогноз погоды в Одессе на 28 июля
В Одессе на завтра синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 25-26°С
Прогноз погоды в Одесской области на 28 июля
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем переходящий в юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем она поднимется до 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.