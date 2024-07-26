Прогноз синоптиков на 27 июля: еще больше дождей или уже будет солнце?

Завтра, в субботу, 27 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области не ожидается существенных осадков и должно потеплеть.
Прогноз погоды в Одессе на 27 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается следующее.
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 29-31°C.
Температура морской воды 25-26°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 июля
По Одесской области завтра ожидается следующее.
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 27-32°C.
На автодорогах области видимость хорошая.