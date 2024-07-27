Температура морської води в Одесі сьогодні, 27 липня: повітря охололо, а вода?

В Одесі несподівано похолоднішало. Чи варто тепер іти на пляж? Вода охолола? Відповіді у публікації «Одеського Життя». Ми щодня розповідаємо про температуру води в Одесі та Одеській області.
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомляє, що в суботу, 27 липня 2024 року температура морської води в Одесі становитиме 25-26°C.
При цьому, за інформацією синоптиків, цього дня температура повітря вночі буде 18-20°C, вдень 29-31°C.
Дані спеціалізованого ресурсу Seatemperature трохи відрізняються від тих, що дають місцеві синоптики. Там називають цифру 27°C. Саме до такої позначки має прогрітися вода на одеських пляжах. І це – ідеальні умови, за яких можна купатися з максимальним комфортом.
При цьому найближчими днями вода повинна стати ще теплішою.
Температура води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні:
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