Температура морской воды в Одессе сегодня, 23 сентября: освежающая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 23 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы, как и днем ранее, составит 19-20°С. И хотя это уже далеко не «летняя» температура, купаться в такой воде еще можно.

При этом ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 21.0°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня:

Напомним, по прогнозам, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 23-25°С, в Одесской области – до 22-27°С.