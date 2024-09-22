Погода в Одессе 23 сентября: бабьему лету – быть?

По прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 23 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается малооблачная погода без осадков. Воздух днем прогреется до 25-27°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 23 сентября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 сентября
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.