Температура морської води в Одесі сьогодні, 23 вересня: освіжаюча

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у понеділок, 23 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси, як і днем раніше, становитиме 19-20°С. І хоча це вже далеко не «літня» температура, купатися в такій воді ще можна.

При цьому ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 21.0°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні:

Нагадаємо, за прогнозами, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 23-25°С, в Одеській області – до 22-27°С.