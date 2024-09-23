Температура морської води в Одесі сьогодні, 23 вересня: освіжаюча

Досить комфортна морська вода в поєднанні з літньою погодою дає змогу одеситам і гостям міста повною мірою насолоджуватися «бартним сезоном».
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у понеділок, 23 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси, як і днем раніше, становитиме 19-20°С. І хоча це вже далеко не «літня» температура, купатися в такій воді ще можна.
При цьому ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 21.0°C.
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні:
Нагадаємо, за прогнозами, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 23-25°С, в Одеській області – до 22-27°С.