Температура морской воды в Одессе сегодня, 21 июля: будет ли комфортным воскресное купание

Как сообщает специализированный ресурс Seatemperature, сегодня море прогреется до 25,1°С, и такая температура моря является комфортной для купания.

А по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, море сегодня прогреется до 26-27°С.

По Одесской облдасти сегодня самая теплая вода в регионе зафиксирована в Болграде. Ее значение в этом месте составляет 30,3°C. А самая холодная – в Катранке, ее температура не превышает 28,1°C.

Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона:

Как сообщалось ранее, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 29-31°С, а в Одесской области – до 32-37°С.