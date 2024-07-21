Температура морської води в Одесі сьогодні, 21 липня: чи буде комфортним недільне купання

Як повідомляє спеціалізований ресурс Seatemperature, сьогодні море прогріється до 25,1°С, і така температура моря є комфортною для купання.

А за даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, море сьогодні прогріється до 26-27°С.

На Одещині сьогодні найтепліша вода в регіоні зафіксована в Болграді. Її значення тут становить 30,3°C. А найхолодніша – у Катранці, її температура не перевищує 28,1°C.

Таблиця з поточними погодними даними та тенденціями загалом у деяких містах регіону:

Як повідомлялося раніше, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 29-31°С, а на Одещині – до 32-37°С.