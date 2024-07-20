Погода в Одессе 21 июля: спадет ли жара

Погода в Одессе 21 июля: спадет ли жара

По информации синоптиков, завтра, в воскресенье, 21 июля 2024 года, на территории Одессы и Одесской области сохранится чрезвычайная (V класса), местами средняя (III класса) и высокая (IV класса) пожарная опасность. Температура воздуха не опустится ниже отметки 21-22°С ночью и 29-32°С днем. В Одессе осадков не предвидится, а по области ночью возможны кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды в Одессе на 21 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 22-24°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 26-27°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 21 июля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 21-26°С, днем 32-37°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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