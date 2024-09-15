Температура морской воды в Одессе сегодня, 15 сентября: завершать ли купальный сезон?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 15 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22°С. То есть купаться в такой воде более чем комфортно. Точно такой же температуры она была и днем ранее.

Подобные данные приводит и ресурс Seatemperature: сообщается, что Черное море в Одессе прогреется до 21,9°С.

В то же время не следует забывать, что по прогнозам, сегодня, 15 сентября, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается гроза. Объявлено штормовое предупреждение. Так что стоит ли рисковать, купаясь в штормовом море?

Температура воды в курортных местах Одесской области

Фото Анны Баратынской