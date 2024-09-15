Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 15 сентября: завершать ли купальный сезон?

Температура морской воды в Одессе сегодня, 15 сентября: завершать ли купальный сезон?

На календаре уже середина сентября, но поскольку температура воздуха продолжает держаться на достаточно высокой отметке, то и Черное море у одесского побережья остается достаточно теплым и комфортным для купания, что несомненно не может не радовать любителей «бархатного сезона».

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 15 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22°С. То есть купаться в такой воде более чем комфортно. Точно такой же температуры она была и днем ранее.

Подобные данные приводит и ресурс Seatemperature: сообщается, что Черное море в Одессе прогреется до 21,9°С.

В то же время не следует забывать, что по прогнозам, сегодня, 15 сентября, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается гроза. Объявлено штормовое предупреждение. Так что стоит ли рисковать, купаясь в штормовом море?

Температура воды в курортных местах Одесской области

Температура воды в курортных местах Одесской области

Фото Анны Баратынской

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua