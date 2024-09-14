Новости Одессы и Одесской области

Одесситам обещают мокрое воскресенье

Одесситам обещают мокрое воскресенье

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 15 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается гроза. Объявлено штормовое предупреждение.

Одесситов просят быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Не оставляйте свои авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигайтесь под деревьями – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Прогноз погоды в Одессе на 15 сентября

В Одессе 15 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Умеренный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 сентября

По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Умеренный дождь, днем местами сильный. Возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 20-25°С.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 метров, днем видимость во время дождя 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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