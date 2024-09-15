Температура морської води в Одесі сьогодні, 15 вересня: чи завершувати купальний сезон?

На календарі вже середина вересня, але оскільки температура повітря продовжує триматися на досить високій позначці, то й Чорне море біля одеського узбережжя залишається досить теплим і комфортним для купання, що, безперечно, не може не тішити любителів «оксамитового сезону».
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 15 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 21-22°С. Тобто купатися у такій воді більш ніж комфортно. Такої ж вона була й днем раніше.
Подібні дані наводить і ресурс Seatemperature: повідомляється, що Чорне море в Одесі прогріється до 21,9°С.
У той же час не слід забувати, що за прогнозами, сьогодні, 15 вересня, в
Одесі та Одеській області протягом доби очікується гроза. Оголошено штормове попередження. Тож чи варто ризикувати, купаючись у штормовому морі?
Температура води в курортних місцях Одеської області
Фото Анни Баратинської