Температура морської води в Одесі сьогодні, 15 вересня: чи завершувати купальний сезон?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, 15 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 21-22°С. Тобто купатися у такій воді більш ніж комфортно. Такої ж вона була й днем раніше.

Подібні дані наводить і ресурс Seatemperature: повідомляється, що Чорне море в Одесі прогріється до 21,9°С.

У той же час не слід забувати, що за прогнозами, сьогодні, 15 вересня, в

Одесі та Одеській області протягом доби очікується гроза. Оголошено штормове попередження. Тож чи варто ризикувати, купаючись у штормовому морі?

Температура води в курортних місцях Одеської області

Фото Анни Баратинської