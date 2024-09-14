Температура морской воды в Одессе сегодня, 14 сентября: теплая и комфортная

По данным Гидрометцентра, 14 сентября 2024 года, температура морской воды в Одессе составит 21-22°C. Это комфортная температура для купания, особенно для тех, кто предпочитает освежающую воду. Она прекрасно подходит как для плавания, так и для более длительных водных процедур или занятий водными видами спорта.

Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет медленно снижаться и за ближайшие 10 дней снизится на 1-1,5 градуса.

Температура воды в курортных местах Одесской области