Температура морской воды в Одессе: идти ли на пляж 19 июля?

Температура воды в Черном море в пределах Одессы в воскресение, 19 июля, составит 21-22°С.
Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Днем ранее вода в море была такой же температуры.
Также стоит отметить, что температура воздуха на побережье днем будет в пределах 27-29°С.
Напомним, вчера на пляже “Дельфин” начался процес подъема танкера Delfi со дна. Его планировали поднять лишь на 40 градусов. Наш корреспондент был на месте и в деталях рассказал, что происходило около танкера.
Фото: Одесская жизнь