Температура морской воды в Одессе: идти ли на пляж 19 июля?

Температура воды в Черном море в пределах Одессы в воскресение, 19 июля, составит 21-22°С.

Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Днем ранее вода в море была такой же температуры.

Также стоит отметить, что температура воздуха на побережье днем будет в пределах 27-29°С.

Напомним, вчера на пляже “Дельфин” начался процес подъема танкера Delfi со дна. Его планировали поднять лишь на 40 градусов. Наш корреспондент был на месте и в деталях рассказал, что происходило около танкера.

Фото: Одесская жизнь