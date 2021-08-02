Температура морской воды в Одессе 2 августа: время идти на пляж

Сегодня, в понедельник, 2 августа, температура морской воды у одесского побережья составит 22-23 градуса.

Отметим, что такая же температура моря была и днем ранее.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

При этом стоит напомнить, что данные разных погодных сервисов могут отличаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

Что касается качества воды, то последний анализ проб показал, что качество воды на всех пляжах Одессы и области соответствует нормам.

По прогнозам, сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +30+32 градусов.