Об этом сообщают европейские и украинские СМИ.

Убийство произошло в 9:15 утра по местному времени. В Портнова выстрелили у входа элитной Американской школы Мадрида, где учатся его дети.

По данным СМИ, на момент убийства Портнов находился за рулем автомобиля. Он получил как минимум три огнестрельных ранения, одно из них в голову. Всего было пять выстрелов.

По предварительным данным полиции, стреляющих было несколько — двое или трое. Пока никто не задержан.

Чем известен Андрей Портнов

Андрей Портнов был советником Януковича в 2011—2014 годах, а затем заместителем главы его администрации, где отвечал за судебное направление.

После Евромайдана Портнов вместе с командой Януковича выехал из Украины и, как сообщали СМИ, пять лет находился в Вене. Евросоюз ввел против политика санкции, отмены которых он добился в 2015 году.

С 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne.

В Украине имя Портнова постоянно упоминали правоохранительные органы в контексте расследования различных уголовных дел — от хищений земли и недвижимости до убийств на Майдане во время «Революции достоинства».

В 2019 году Портнов объявил о возвращении в Украину. На выборах он поддержал Владимира Зеленского и начал подавать в Государственное бюро расследований заявления на бывшего президента Петра Порошенко, обвиняя его в «преступных действиях» на посту главы государства.

В 2021 году санкции против Портнова ввели США. Американский Минфин заявлял, что Портнов «развил при помощи взяток широкие связи в украинской системе правосудия и правоохранительных органах».

Также Андрей Портнов входил в состав наблюдательного совета Национального университета «Одесская юридическая академия».

В июне 2022 года Портнов незаконно выехал из Украины. В последние годы мужчина жил за границей, где вел собственное расследование многих аспектов деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко.









