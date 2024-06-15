Татар Бунар: вкусное путешествие в Бессарабию возле театра Музкомедии

Похоже, в Одессе начался бум на бессарабскую кухню. После многолетнего «молчания» в некоторых ресторанах проходят дни молдавской, болгарской кухонь, и буквально через несколько месяцев появились новые заведения, где предлагают попробовать очень близкие нам блюда.
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Недавно мы рассказывали про ресторан “Мамалыга”, открывшийся в середине мая на Европейской улице. В первый день лета в Одессе открыло двери для гостей еще одно интересное заведение – ресторан бессарабской кухни Татар Бунар. Владелец заведения – Алекс Купер, известный в Одессе по Рынку еды и другим проектам. Более того, Алекс успешно открывает многочисленные рестораны и кафе вне Одессы – во Львове и Киеве.
Новая жизнь старой усадьбы
В основном, проекты Купера касались национальных кухонь разных народов — в его портфолио кафе грузинской, израильской, крымскотатарской и других кухонь. На этот раз он решил посвятить ресторан своей малой родине – Бессарабии, ведь Алекс уроженец села Лиман, Татарбунарского района.
— Татар Бунар — моя давняя мечта сделать ресторан своей Родины — Бессарабии — написал Алекс в своем ФБ — Болгары и молдаване, румыны и липованы, украинцы, гагаузы, староверы. Край, где разбираются в пище, где самые вкусные помидоры, брынза и мамалыга. Море и Степь. Край моего детства, где как в колодце смешивается вода, смешались культуры, кухни и судьбы целых народов.
Для ресторана была выбрана локация в районе театра Музкомедии, на улице Леонтовича, в усадьбе, где когда-то находился фешенебельный ресторан Александровский. В старинном здании сделали капитальный ремонт – со стен смыли позолоту и вензеля, сняли тяжелые украшения, добавили натуральных материалов и тепла в виде бабушкиных дорожек, лозы, мягкого света, светлой древесины и зелени. Безусловным плюсом этого места является его сад, половину которого накрыли деревянным навесом, который хорошо защищает от южного зноя.
Фонтан в центре двора остался мраморным, но его основа теперь деревянная, символизирующая колодец, ведь название города Татарбунары означает татарский колодец или источник. В середине здания несколько больших и не очень залов с уютными уголками, зимний сад.
Сейчас ресторан работает с 12:00 до 22:00, но вскоре, в Татар Бунар можно будет прийти с 8:00 утра на завтраки.
А что в меню?
С самого начала Алекс Купер объявил, что в Татар Бунаре будет еда, которую готовили его мама и бабушка – блюда, которые подавали как каждый день, так и на праздники.
И действительно, в меню мы видим микс из болгарских, молдавских, еврейских, гагаузских блюд. Вы найдете каварму, много овощей, разнообразную брынзу, морскую рыбу. Здесь выпекают несколько видов собственного хлеба в печи, с хрустящей корочкой, который подают со сливочным маслом или с маслом и бессарабскими приправами — мирудией и сладкой паприкой.
Также названия некоторых блюд виртуально переносят нас на трассу Одесса – Рени, где мы можем остановиться на шашлык в “Тихой поляне” на выезде из Татарбунар, котлета называется “Измаил – Одесса”.
На фоне этого разноцветия блюд не совсем понятно, почему совсем не представлена сладкая сторона жизни Бессарабии. Мы не найдем хрустиков, сладких плацинд, милина, вареников, вертут или запеченных яблок. Среди десертов можно найти только три вида Наполеона и мороженое с вареньем или свежие ягоды. Впрочем, надежда есть, ведь Алекс Купер на своей странице отметил, что пока введена лишь половина меню, и постепенно количество блюд будет увеличиваться.
Само меню существует только в электронном виде и с ним можно ознакомиться заранее. Около каждой позиции есть список аллергенов. Отдельно обозначены вегетарианского блюда.
Винная карта состоит из локальных региональных вин, а также из вин Европы и Нового Света. Пиво есть только в бутылках. Местное пиво, к сожалению, не представлено.
Цитаты из меню:
- Ржаной луковый хлеб — 160 г — 75 грн.
- Плацинды с мясом — 255 г — 155 грн (подается с домашней сметаной).
- Вертута с брынзой — 200 г — 165 грн.
- Форшмак — 150 г — 145 грн.
- Любая брынза — 100 г — 50 грн.
- Каварма — 50 г — 70 грн.
- Фирменная мамалыга (мягкая) — 380 г — 350 грн.
- Салат полевой с брынзой — 350 г — 250 грн.
- Липованская уха из осетра — 500 г — 650 грн.
- Фирменный шашлык (свиной) из “Тихой поляны” — 160 г-360 грн.
- Шашлык гагаузский телятина, баранина, курдюк — 160 г — 550 грн.
- Сарган — 270 г — 390 грн.
- Лимонад яблоко-щавель — 90 грн.
Знакомые блюда в идеальном исполнении
Перед тем как принять заказ, официант принес “комплимент” от заведения – тарелку с салом, брынзой, луковым хлебом, нарезанными помидорами и бокал вина. Такие же вкусные комплименты раздавались и другим гостям.
Я заказала Плацинду с брынзой и луком (145 грн) , Заму (195 грн), Домашнюю лапшу с соусом и котлетой (280 грн), Американо. Так как закуска уже была, то ни салат, ни другие закуски я не брала, ведь выбранные блюда и так очень питательны и сытны. Вина мне тоже хватило.
Плацинда подается разрезанной на четыре части с домашней сметаной. Вкус блюда понравился. Я ела много плацинд с разными начинками в селах Фрумушика и других, вблизи границы с Молдовой. Так что могу сказать, что и тесто и начинка блюда действительно именно такие, как их готовят в области.
Зама – блюдо молдавской кухни. Это насыщенный суп на курином бульоне с болгарским перцем, помидорами, зеленью и лапшой с добавлением кусочка обжаренного на гриле куриного филе. Суп обязательно заправляется специальным квасом. Он придает блюду характерную пикантную кислинку, которая освежает в жаркий день и делает блюдо не таким тяжелым для желудка.
Котлета и лапша – привлекли меня своим описанием в меню настолько, что я забыла, что в заме тоже много домашней лапши и заказала ее еще раз, но уже в сливочно–брынзовом соусе. Кроме нее я взяла фирменную котлету из курятины, внутри которой спрятана брынза. Котлета большая, очень нежная и сочная. Она была настолько вкусна, что я заказала вторую порцию с собой для мужчины, ведь надо признаться честно – я никогда не готовила такой вкусной котлеты.
Общие впечатления
- Ресторан Татар Бунар — идеальный вариант для семейного обеда или ужина. Кстати, на территории есть детская площадка.
- Прекрасное обслуживание. Все стараются, помогают, подсказывают, поддерживают беседу и улыбаются. Если будет дождь, вас проводят под зонтиком к двери авто.
- Светлый просторный интерьер не перегружен этникой, но с интересными акцентами.
- Музыка в залах звучит не громко. Современная национальная музыка, традиционная этническая и инструментальные мелодии придают настроение.
- Единственный минус, по моему субъективному мнению от общего впечатления от заведения — это отсутствие бессарабских десертов и локального пива.
Фото автора, скрины из меню
Фото Алекса Купера с его страницы
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