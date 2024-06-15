Татар Бунар: вкусное путешествие в Бессарабию возле театра Музкомедии

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Недавно мы рассказывали про ресторан “Мамалыга”, открывшийся в середине мая на Европейской улице. В первый день лета в Одессе открыло двери для гостей еще одно интересное заведение – ресторан бессарабской кухни Татар Бунар. Владелец заведения – Алекс Купер, известный в Одессе по Рынку еды и другим проектам. Более того, Алекс успешно открывает многочисленные рестораны и кафе вне Одессы – во Львове и Киеве.

Новая жизнь старой усадьбы

В основном, проекты Купера касались национальных кухонь разных народов — в его портфолио кафе грузинской, израильской, крымскотатарской и других кухонь. На этот раз он решил посвятить ресторан своей малой родине – Бессарабии, ведь Алекс уроженец села Лиман, Татарбунарского района.

— Татар Бунар — моя давняя мечта сделать ресторан своей Родины — Бессарабии — написал Алекс в своем ФБ — Болгары и молдаване, румыны и липованы, украинцы, гагаузы, староверы. Край, где разбираются в пище, где самые вкусные помидоры, брынза и мамалыга. Море и Степь. Край моего детства, где как в колодце смешивается вода, смешались культуры, кухни и судьбы целых народов.

Для ресторана была выбрана локация в районе театра Музкомедии, на улице Леонтовича, в усадьбе, где когда-то находился фешенебельный ресторан Александровский. В старинном здании сделали капитальный ремонт – со стен смыли позолоту и вензеля, сняли тяжелые украшения, добавили натуральных материалов и тепла в виде бабушкиных дорожек, лозы, мягкого света, светлой древесины и зелени. Безусловным плюсом этого места является его сад, половину которого накрыли деревянным навесом, который хорошо защищает от южного зноя.

Фонтан в центре двора остался мраморным, но его основа теперь деревянная, символизирующая колодец, ведь название города Татарбунары означает татарский колодец или источник. В середине здания несколько больших и не очень залов с уютными уголками, зимний сад.

Сейчас ресторан работает с 12:00 до 22:00, но вскоре, в Татар Бунар можно будет прийти с 8:00 утра на завтраки.

А что в меню?

С самого начала Алекс Купер объявил, что в Татар Бунаре будет еда, которую готовили его мама и бабушка – блюда, которые подавали как каждый день, так и на праздники.

И действительно, в меню мы видим микс из болгарских, молдавских, еврейских, гагаузских блюд. Вы найдете каварму, много овощей, разнообразную брынзу, морскую рыбу. Здесь выпекают несколько видов собственного хлеба в печи, с хрустящей корочкой, который подают со сливочным маслом или с маслом и бессарабскими приправами — мирудией и сладкой паприкой.

Также названия некоторых блюд виртуально переносят нас на трассу Одесса – Рени, где мы можем остановиться на шашлык в “Тихой поляне” на выезде из Татарбунар, котлета называется “Измаил – Одесса”.

На фоне этого разноцветия блюд не совсем понятно, почему совсем не представлена ​​сладкая сторона жизни Бессарабии. Мы не найдем хрустиков, сладких плацинд, милина, вареников, вертут или запеченных яблок. Среди десертов можно найти только три вида Наполеона и мороженое с вареньем или свежие ягоды. Впрочем, надежда есть, ведь Алекс Купер на своей странице отметил, что пока введена лишь половина меню, и постепенно количество блюд будет увеличиваться.

Само меню существует только в электронном виде и с ним можно ознакомиться заранее. Около каждой позиции есть список аллергенов. Отдельно обозначены вегетарианского блюда.

Винная карта состоит из локальных региональных вин, а также из вин Европы и Нового Света. Пиво есть только в бутылках. Местное пиво, к сожалению, не представлено.

Цитаты из меню:

Ржаной луковый хлеб — 160 г — 75 грн.

Плацинды с мясом — 255 г — 155 грн (подается с домашней сметаной).

Вертута с брынзой — 200 г — 165 грн.

Форшмак — 150 г — 145 грн.

Любая брынза — 100 г — 50 грн.

Каварма — 50 г — 70 грн.

Фирменная мамалыга (мягкая) — 380 г — 350 грн.

Салат полевой с брынзой — 350 г — 250 грн.

Липованская уха из осетра — 500 г — 650 грн.

Фирменный шашлык (свиной) из “Тихой поляны” — 160 г-360 грн.

Шашлык гагаузский телятина, баранина, курдюк — 160 г — 550 грн.

Сарган — 270 г — 390 грн.

Лимонад яблоко-щавель — 90 грн.

Знакомые блюда в идеальном исполнении

Перед тем как принять заказ, официант принес “комплимент” от заведения – тарелку с салом, брынзой, луковым хлебом, нарезанными помидорами и бокал вина. Такие же вкусные комплименты раздавались и другим гостям.

Я заказала Плацинду с брынзой и луком (145 грн) , Заму (195 грн), Домашнюю лапшу с соусом и котлетой (280 грн), Американо. Так как закуска уже была, то ни салат, ни другие закуски я не брала, ведь выбранные блюда и так очень питательны и сытны. Вина мне тоже хватило.

Плацинда подается разрезанной на четыре части с домашней сметаной. Вкус блюда понравился. Я ела много плацинд с разными начинками в селах Фрумушика и других, вблизи границы с Молдовой. Так что могу сказать, что и тесто и начинка блюда действительно именно такие, как их готовят в области.

Зама – блюдо молдавской кухни. Это насыщенный суп на курином бульоне с болгарским перцем, помидорами, зеленью и лапшой с добавлением кусочка обжаренного на гриле куриного филе. Суп обязательно заправляется специальным квасом. Он придает блюду характерную пикантную кислинку, которая освежает в жаркий день и делает блюдо не таким тяжелым для желудка.

Котлета и лапша – привлекли меня своим описанием в меню настолько, что я забыла, что в заме тоже много домашней лапши и заказала ее еще раз, но уже в сливочно–брынзовом соусе. Кроме нее я взяла фирменную котлету из курятины, внутри которой спрятана брынза. Котлета большая, очень нежная и сочная. Она была настолько вкусна, что я заказала вторую порцию с собой для мужчины, ведь надо признаться честно – я никогда не готовила такой вкусной котлеты.

Общие впечатления

Ресторан Татар Бунар — идеальный вариант для семейного обеда или ужина. Кстати, на территории есть детская площадка. Прекрасное обслуживание. Все стараются, помогают, подсказывают, поддерживают беседу и улыбаются. Если будет дождь, вас проводят под зонтиком к двери авто. Светлый просторный интерьер не перегружен этникой, но с интересными акцентами. Музыка в залах звучит не громко. Современная национальная музыка, традиционная этническая и инструментальные мелодии придают настроение. Единственный минус, по моему субъективному мнению от общего впечатления от заведения — это отсутствие бессарабских десертов и локального пива.

Фото автора, скрины из меню

Фото Алекса Купера с его страницы

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