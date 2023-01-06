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Одесская таможня оказалась забита деньгами: их находили во всех щелях

Одесская таможня оказалась забита деньгами: их находили во всех щелях

ГБР провело обыски в помещениях Одесской таможни. Деньги находили везде: под плинтусами, в компьютерах и другой технике, даже в туалете. Все это – взятки.

В Государственном бюро расследований сообщили об обысках в помещениях Одесской таможни. Их провели в связи с расследованием о вымогательстве таможенниками взяток.

В ведомстве сообщают, что сотрудники таможни вымогали взятки со всех, кто перевозил товары через границу. Даже за провоз столь нужных сейчас стране генераторов они незаконно требовали деньги.

Когда сотрудники ГБР провели обыски в админздании таможенного поста, они обнаружили тайники с деньгами сотрудников таможни. Инспекторы всего за несколько часов смены успели «заработать» более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете.

Таможенник требовал взятку за ввоз генераторов

Во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера «плату» за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.

Таможенник брал деньги за то, чтобы не создавать искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки.

Такие «услуги» он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей.

Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США.

ГБР задержало инспектора «на горячем» после очередного получения денег», — говорится в сообщении.

Ему выдвинут обвинение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой и другим схемам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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