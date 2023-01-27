Одесская таможня: инспектор попался на преступной схеме

Как сообщает пресс-служба ГБР, до начала войны на один из постов Одесской таможни были завезены тонны товара – одежды из Китая. Согласно организованной таможенником схеме, на таможню заезжал товар с одними данными в декларации, а при растаможке контейнеров инспектор менял номенклатуру товара для уменьшения его стоимости. Благодаря такому «содействию» предприниматели экономили более полумиллиона гривен на растаможке только одного контейнера.

Сумму нанесенного ущерба государству оценили в более чем 2,3 млн грн.

Сейчас в ГБР проверяют другие возможные факты злоупотреблений работников таможни.

Таможеннику сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему может грозить до 8 лет тюрьмы.

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