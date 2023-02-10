На Одесской и других таможнях массовые обыски

СБУ и ГБР проводят совместные обыски по всей вертикали таможни 10 февряля 2023 года. Перед этим было уволено все руководство таможни.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации спецслужбы, СБУ и ДБР во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора проводят масштабную спецоперацию.

В настоящее время начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.

Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем.

После завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что Одесская таможня оказалась забита деньгами: их находили во всех щелях.

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