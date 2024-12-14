Новости Одессы и Одесской области

Сырский наградил морских пехотинцев одесской бригады (фото)

Сырский наградил морских пехотинцев одесской бригады (фото)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский во время рабочей поездки на фронт вручил награды военнослужащим 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, базирующейся на Одесщине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По словам Сырского, эти морпехи ведут бои на одном из самых горячих направлений фронта и являются настоящим примером отваги и патриотизма, ежедневно отражая десятки атак российских захватчиков.

Сырский и морпехи

Награда от Сырского

Морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского

«Благодарю вас, сильные духом, мотивированные и искусные воины. Отмечаю самоотверженность каждого, кто храбро защищает Украину, свой дом и наших людей», – заявил главнокомандующий.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что погибший под Бахмутом военнослужащий из Одесской области Александр Унгурян награжден орденом «За мужество» ІІІ степени посмертно.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua