Сырский наградил морских пехотинцев одесской бригады (фото)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский во время рабочей поездки на фронт вручил награды военнослужащим 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, базирующейся на Одесщине.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По словам Сырского, эти морпехи ведут бои на одном из самых горячих направлений фронта и являются настоящим примером отваги и патриотизма, ежедневно отражая десятки атак российских захватчиков.
«Благодарю вас, сильные духом, мотивированные и искусные воины. Отмечаю самоотверженность каждого, кто храбро защищает Украину, свой дом и наших людей», – заявил главнокомандующий.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что погибший под Бахмутом военнослужащий из Одесской области Александр Унгурян награжден орденом «За мужество» ІІІ степени посмертно.