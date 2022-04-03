Святослав Вакарчук снова посетил Одессу и снял видео на фоне дыма после ракетных обстрелов (видео)

Известный украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в очередной раз посетил Одессу и снял видео из центра города.

Это видео быстро разлетелось по соцсетям и местным Телеграм-каналам. На нем Вакарчук рассказывает, что Одесса готова к обороне от нацистских оккупантов, а за его спиной виднеются клубы дыма после ракетного обстрела, которому подвергся город утром сегодняшнего дня.

«Можно отметить, что война не обходит Одессу стороной, однако военные, с которыми я встречаюсь, уверены, что в Одессу враг никогда не зайдет, и их настрой мне очень нравится»,

– говорит музыкант на видео.

Стоит отметить, что новое видео Вакарчука возмутило многих одесситов: люди пришли в недоумение оттого что лидер «Океана Эльзы» якобы «засветил» место обстрела притом как «простым смертным» делать это строжайше запрещено. При этом заметим, что видео Вакарчука ничего запретного не «засвечивает».

Ранее Вакарчук уже посещал Одессу в военное время. Тогда он исполнил песню «Човен», присев на ступеньки Потемкинской лестницы на фоне укрытого от бомбежек мешками с песком памятника Дюку.

Напомним, ранним утром воскресенья, 3 апреля, Одесса подверглась мощному ракетному обстрелу. Часть ракет сбили подразделения противовоздушной обороны.

По данным ВСУ, российские агрессоры обстреляли несколько объектов критической инфраструктуры. Человеческих жертв нет.

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Фото: скриншот с видео Святослава Вакарчука