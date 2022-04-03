В ВСУ сообщили о последствиях утреннего обстрела Одессы

Ракетами российских агрессоров были поражены несколько объектов критической инфраструктуры. Предварительно, люди не пострадали. Есть несколько очагов пожаров.

Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Третье апреля, 39 сутки войны, россия начала с ракетных ударов. Среди приоритетных целей были Одесса и область. Враг продолжает подлую практику разрушения объектов критической инфраструктуры. В некоторых районах Одессы видно задымление. Все соответствующие системы и службы работают над устранением последствий. По предварительной информации жертв нет,

— заявил он.

В тоже время одесситов опять просят не публиковать фото и видео мест, куда попали ракеты. А также не называть эти места. Это связано с тем, что противник может скорректировать цели и нанести повторный удар.

В результате могут пострадать спасатели и другие люди, которые сейчас занимаются ликвидацией последствий ракетного удара.

К сожалению, сегодня были случаи, когда фото и видео последствий ракетного обстрела публиковали в социальных сетях. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что, эти люди уже идентифицированы, задержаны и дают показания.

Что касается задымления, одесситам советуют закрыть плотно окна и не открывать их.

Напомним, что сегодня утром, 3 апреля, российские агрессоры обстреляли Одессу крылатыми ракетами. Были поражены несколько объектов критической инфраструктуры.