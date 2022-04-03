Мэр Одессы рассказал подробности обстрела и грозит ли городу дефицит топлива

3 апреля 2022 года в результате утреннего обстрела ракетами люди не пострадали. Но у многих одесситов оказались выбиты окна и повреждены крыши домов. Также мэр уверил, что дефицит топлива городу не грозит.

Об этом одесский городской голова Геннадий Труханов рассказал в эфире всеукраинского новостного телемарафона.

По его словам, пострадавших людей нет, чего не скажешь о жилищах. Во многих частных и многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла. Есть повреждения кровли домов в частном секторе от осколков.

Мэр заявил, что город оперативно окажет помощь одесситам в ликвидации последствий обстрела.

Геннадий Труханов отметил слаженную и качественную работу пожарных и спасателей. Он оказались на высоте и успешно ликвидируют последствия поражения критической инфраструктуры города.

Также городской голова ответил на вопрос ведущего, грозит ли городу дефицит топлива. Дело в том, что сразу после ракетного удара часть водителей запаниковала и поехали к ближайшим заправкам заправлять свои автомобили.

В результате перед некоторыми АЗС образовались очереди. Но Геннадий Труханов уверил, что дефицита топлива не будет, не смотря на поражение объекта критической инфоаструктуры, который он пока назвать не может.