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Одесса подверглась мощному обстрелу: часть ракет сбили (ОБНОВЛЕНО)

Одесса подверглась мощному обстрелу: часть ракет сбили (ОБНОВЛЕНО)

Утром 3 апреля Одесса содрогнулась от мощных взрывов. Предварительно известно, что российские агрессоры обстреляли объект критической инфраструктуры.

Первые взрывы прозвучали примерно в 5:57 утра. Всего их было слышно около десятка. В домах многих одесситов тряслись стены и звенели окна. Есть сообщения о выбитых стеклах.

Над городом несколько источников дыма и зарево пожара.

Информации, пострадали ли из-за обстрела люди, пока нет.

Одесситов еще раз просят не называть публично мест падения ракет и не публиковать фото и видео. Враг може может скорректировать наводку и нанести повторный удар.

ОБНОВЛЕНО в 7:05

Первый комментарий властей опубликован в официальном телеграм-канале Одесского городского совета:

«Одессу атаковали с воздуха. Часть ракет сбита ПВО.

В некоторых районах зафиксирован пожар.

Рекомендуется закрыть окна и не мешать соответствующим службам выполнять свою работу.

❗️Напоминаем: не публиковать фото и видео последствий!

Ждем официальных данных».

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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