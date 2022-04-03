Одесса подверглась мощному обстрелу: часть ракет сбили (ОБНОВЛЕНО)

Утром 3 апреля Одесса содрогнулась от мощных взрывов. Предварительно известно, что российские агрессоры обстреляли объект критической инфраструктуры.
Первые взрывы прозвучали примерно в 5:57 утра. Всего их было слышно около десятка. В домах многих одесситов тряслись стены и звенели окна. Есть сообщения о выбитых стеклах.
Над городом несколько источников дыма и зарево пожара.
Информации, пострадали ли из-за обстрела люди, пока нет.
Одесситов еще раз просят не называть публично мест падения ракет и не публиковать фото и видео. Враг може может скорректировать наводку и нанести повторный удар.
ОБНОВЛЕНО в 7:05
Первый комментарий властей опубликован в официальном телеграм-канале Одесского городского совета:
«Одессу атаковали с воздуха. Часть ракет сбита ПВО.
В некоторых районах зафиксирован пожар.
Рекомендуется закрыть окна и не мешать соответствующим службам выполнять свою работу.
❗️Напоминаем: не публиковать фото и видео последствий!
Ждем официальных данных».