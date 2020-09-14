Свитолина выбыла из ТОП-5 престижного рейтинга теннисистов

Лидеры украинского женского тенниса Элина Свитолина и Даяна Ястремская ухудшили свои позиции в рейтинге WTA по итогам US Open (Открытого чемпионата США).
Обновленный рейтинг опубликован на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Уроженка Одессы Элина Свитолина, которая отказалась от участия в турнире, покинула ТОП-5 списка. Сейчас она занимает 6 место рейтинга WTA. Ее опередила Наоми Осака, ставшая победительницей US Open-2020. Японка поднялась на шесть строчек – с 9 на 3 место.
Напомним, на выходных в Одессе принимали лучших юных теннисистов Украины.