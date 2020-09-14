Свитолина выбыла из ТОП-5 престижного рейтинга теннисистов

На кортах Lawn Tennis Club на Французском бульваре прошло торжественное открытие «ES Tennis Camp-2020» — спортивно-учебного лагеря, тренировочного сбора для юных (до 12 лет) одаренных теннисистов Украины. Двадцать лучших из лучших юных (и очень-очень юных) спортсменов страны получили возможность провести неделю в Одессе для совершенствования своего мастерства.

В настольный теннис играют миллионы людей во всем мире, и не случайно. Этот популярный вид спорта, который по-другому называется пинг-понг, – отличное развлечение и неплохая кардиотренировка. Кроме того, настольный теннис – очень демократичный вид спорта, доступный людям разного возраста и уровня спортивной подготовки. Именно поэтому мы сделали подборку залов, где одесситы и гости города смогут поиграть в пинг-понг.

ПОДРОБНЕЕ