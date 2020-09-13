В Одессе собрались лучшие юные теннисисты Украины

На кортах Lawn Tennis Club на Французском бульваре прошло торжественное открытие «ES Tennis Camp-2020» — спортивно-учебного лагеря, тренировочного сбора для юных (до 12 лет) одаренных теннисистов Украины. Двадцать лучших из лучших юных (и очень-очень юных) спортсменов страны получили возможность провести неделю в Одессе для совершенствования своего мастерства.

Такой лагерь — это большой труд на теннисных кортах, обмен опытом, а еще приятный отдых в солнечной Одессе. Лагерь организован Благотворительным фондом всемирно известной украинской теннисистки, уроженки Одессы Элины Свитолиной («Elina Svitolina Foundation»). Кроме всего прочего, ребята получат еще и материальную поддержку от БФ Элины Свитолиной.

До начала торжественного открытия тренировочного сбора ребят можно было увидеть, конечно же, на кортах. Летят мячи, мелькают ракетки в юных руках, тренеры, приехавшие со своими воспитанниками — здесь же. Очень переживают за них, на ходу дают рекомендации. Ну а мы беседуем с Дмитрием Семеновым — президентом Lawn Tennis Club и главой группы, которая спонсирует детский теннис уже два десятка лет.

— Приехавшие ребята с большой пользой проведут время в Одессе, получат серьезную поддержку от Фонда нашей украинской теннисистки Элины Свитолиной. Это интенсив, тренировки в течение недели среди лучших теннисистов под руководством заслуженного тренера Украины Алены Световой и сертифицированного тренера WTA (Женская теннисная ассоциация) Людмилы Бесчаровой, которые работают с командами Национальных сборных Украины, — говорит он.

Дмитрий Семенов делает акцент и на том, что лучшие из лучших юных теннисистов получат и материальную поддержку от Фонда Свитолиной:

— Не секрет ведь, что теннис — спорт не из дешевых. Это и аренда кортов, и оплата работы тренера, медицины, и снаряжение. И, главное, такая поддержка — это возможность деткам выезжать на турниры. Все время приехавшие в Одессу ребята и их тренеры будут жить в комфортабельных условиях.

Открытие лагеря прошло тепло и торжественно, ребята выстроились на кортах, было названо имя каждого из участников и город, из которого он приехал в Одессу.

От имени своей дочери пожелала ребятам большой спортивной удачи и успехов мама Элины Свитолиной. Сама Элина (кстати, лагерь открылся в день ее рождения) приветствовала юных теннисистов в своем видеообращении из Рима.

Все выступающие выразили уверенность, что за время пребывания в Одессе ребята получат не только теплый прием, но и постоянную заботу, все возможное, чтобы их пребывание в Южной Пальмире стало залогом будущих спортивных побед на лучших кортах мира, где они будут отстаивать спортивную честь своей страны.

Фото: Мария Котова