Новости Одессы и Одесской области

Свет в домах одесситов может появиться не скоро?

Свет в домах одесситов может появиться не скоро?

На этой неделе удалось восстановить почти все энергообеспечение Одессы. Но в ночь на субботу, 10 декабря 2022 года, враг нанес новые удары по энергетическим объектам Одесской области. И для восстановления поврежденной инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно.

Об этом предупредил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По информации Тимошенко, сейчас Одесса остается без света. Электричеством снабжаются только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции.

«Ситуация остается тяжелой, но контролируемой. На восстановительные работы требуется больше времени, чем обычно.
Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное»,

– написал он в своем Телеграм-канале.

В то же время он напомнил, что в Одессе и области работают все «Пункты Несокрушимости», где все желающие могут согреться и зарадить гаджеты.

По информации НЭК «Укрэнерго», в результате сегодняшней атаки повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования. По состоянию на вечер 10 дкабря ситуация в регионе остается очень сложной.

«Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения. Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений»,

– сказано в сообщении компании.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня ночью, 10 декабря, рашисты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате Одесса и Одесская область остались без света.

Читайте также: Атака дронов 10 декабря: сколько сбили над Одесской областью?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить