Свет в домах одесситов может появиться не скоро?

На этой неделе удалось восстановить почти все энергообеспечение Одессы. Но в ночь на субботу, 10 декабря 2022 года, враг нанес новые удары по энергетическим объектам Одесской области. И для восстановления поврежденной инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно.

Об этом предупредил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По информации Тимошенко, сейчас Одесса остается без света. Электричеством снабжаются только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции.

«Ситуация остается тяжелой, но контролируемой. На восстановительные работы требуется больше времени, чем обычно.

Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное»,

– написал он в своем Телеграм-канале.

В то же время он напомнил, что в Одессе и области работают все «Пункты Несокрушимости», где все желающие могут согреться и зарадить гаджеты.

По информации НЭК «Укрэнерго», в результате сегодняшней атаки повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования. По состоянию на вечер 10 дкабря ситуация в регионе остается очень сложной.

«Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения. Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений»,

– сказано в сообщении компании.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня ночью, 10 декабря, рашисты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате Одесса и Одесская область остались без света.

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