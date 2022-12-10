Атака дронов 10 декабря: сколько сбили над Одесской областью?

В ночь на субботу, 10 декабря 2022 года, российские оккупационные войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе «Shahed-136» иранского производства. 10 «шахедов» успешно сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

По данным военного командования, 4 вражеских дрона подразделения Воздушного командования «Юг» сбили над территорией Херсонской области, 4 – над Николаевщиной и еще два – над Одесской областью.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня ночью, 10 декабря, рашисты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате Одесса и Одесская область остались без света.