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В Одесской области рашисты организовали большой блэкаут: когда будет свет?

В Одесской области рашисты организовали большой блэкаут: когда будет свет?

Ночью враг атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате удара российских дронов практически во всех районах и общинах Одесской области отсутствует свет.

В оперативном командовании «Юг» сообщили: «Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе, попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей.
Информации о пострадавших нет.
Продолжается работа спасательных и восстановительных служб».

Из-за этого почти весь регион остался без света. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, но это будет не так быстро.

Ситуацию в Одесском регионе прокомментировали и в ДТЭК. Там подчеркнули, что ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная.

«Из-за масштабов разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители кроме критической инфраструктуры. По населенным пунктам области также происходят экстренные отключения», — рассказали в компании.

Энергетики ДТЭК «Одесские электросети» и НЭК «Укрэнерго» объединили усилия и работают вместе 24/7, чтобы как можно быстрее починить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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