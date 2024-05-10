Через Днестровский лиман снова курсирует пассажирский катер: что важно знать о поездке

Пассажирское судно на подводных крыльях будет ежедневно отправляться от причала №1 в Белгород-Днестровском к причалу «Новая пристань» в Овидиополе. Совершать по меньшей мере 3 рейса в каждую сторону. Продолжительность количества рейсов зависят от погодных условий.

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Белгород-Днестровский городской совет опубликовал расписание:

Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом подорожала и составляет 250 грн (120 грн в 2023 году).

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины и приказу Пограничного отряда «О введении дополнительных временных ограничений» необходимо учитывать, что во время поездки:

граждане Украины должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а для лиц призывного возраста необходимо иметь при себе военно-учетные документы.

Также должна быть подтверждена цель пребывания в данной местности: регистрация, постоянное или временное трудоустройство, ВПЛ и т.д..

За дополнительной информацией обращаться по телефону — (050) 394 74 83 с 08.00 до 17.00.

Отметим, катер — это единственная альтернатива попасть на юг Одесской области в обход трассы Одесса-Рени, на которой часто возникают пробки и надо проходить пограничный контроль, так как часть пути пролегает по территории Молдовы.