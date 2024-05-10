Новости Одессы и Одесской области

Через Днестровский лиман снова курсирует пассажирский катер: что важно знать о поездке

Через Днестровский лиман снова курсирует пассажирский катер: что важно знать о поездке

С 10 мая 2024 года возобновляются рейсы скоростных пассажирских катеров через Днестровский лиман по маршруту Белгород-Днестровский — Овидиополь. При поездке нужно предъявить документы.

Пассажирское судно на подводных крыльях будет ежедневно отправляться от причала №1 в Белгород-Днестровском к причалу «Новая пристань» в Овидиополе. Совершать по меньшей мере 3 рейса в каждую сторону. Продолжительность количества рейсов зависят от погодных условий.

Читайте также: В Одесской области вернулись к идее построить дорогу в обход Паланки

Белгород-Днестровский городской совет опубликовал расписание:
Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом подорожала и составляет 250 грн (120 грн в 2023 году).

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины и приказу Пограничного отряда «О введении дополнительных временных ограничений» необходимо учитывать, что во время поездки:

  • граждане Украины должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а для лиц призывного возраста необходимо иметь при себе военно-учетные документы.
  • Также должна быть подтверждена цель пребывания в данной местности: регистрация, постоянное или временное трудоустройство, ВПЛ и т.д..

За дополнительной информацией обращаться по телефону — (050) 394 74 83 с 08.00 до 17.00.

Отметим, катер — это единственная альтернатива попасть на юг Одесской области в обход трассы Одесса-Рени, на которой часто возникают пробки и надо проходить пограничный контроль, так как часть пути пролегает по территории Молдовы.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua