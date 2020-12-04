Судьбу сгоревшего дома Асвадурова в Одессе будет решать рабочая группа

Дом Асвадурова на улице Троицкой в Одессе, бывшее здание колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где год назад произошел страшный пожар, унесший 16 жизней, находится в аварийном состоянии, а погодные условия и низкая температура могут привести к его полному разрушению.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Одесской облгосадминистрации (ОГА) по решению дальнейшей судьбы колледжа, информирует пресс-служба ОГА.

По мнению специалистов, памятник архитектуры требует консервации. Также отмечалось, что здание целесообразно было бы передать на баланс одному владельцу. Это могло бы помочь привести его в порядок и сохранить архитектурную ценность и фасадные стены.

Как отметил губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, для того, чтобы решить данный вопрос, необходимо создать рабочую группу. В состав этой группы войдут специалисты и все заинтересованные лица, которые помогут «детально проработать этот вопрос».

Также Гриневецкий поручил создать рабочую группу директору департамента образования и науки Одесской ОГА Александру Лончаку. Первое заседание группы должно состояться в ближайшее время.

Как писала «Одесская жизнь», пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря 2019 года. Выгорело около 4 тыс. кв. метров помещений. Погибли 16 человек. По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

В пожаре с многочисленными жертвами обвиняют директора колледжа, завхоза, завотделением экономики и предпринимательства и бывшего замдиректора по хозчасти.

После пожара было решено осуществить консервацию памятника архитектуры, чтобы можно было его восстановить. Тогда же озвучивалось, что высота стен здания составляет 21-22 метра, а это чревато трагическими последствиями в случае обвала.

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Фото Марии Котовой