Новости Одессы и Одесской области

Судьбу сгоревшего дома Асвадурова в Одессе будет решать рабочая группа

Судьбу сгоревшего дома Асвадурова в Одессе будет решать рабочая группа

Дом Асвадурова на улице Троицкой в Одессе, бывшее здание колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где год назад произошел страшный пожар, унесший 16 жизней, находится в аварийном состоянии, а погодные условия и низкая температура могут привести к его полному разрушению.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом шла речь на селекторном совещании в Одесской облгосадминистрации (ОГА) по решению дальнейшей судьбы колледжа, информирует пресс-служба ОГА.

По мнению специалистов, памятник архитектуры требует консервации. Также отмечалось, что здание целесообразно было бы передать на баланс одному владельцу. Это могло бы помочь привести его в порядок и сохранить архитектурную ценность и фасадные стены.

Как отметил губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, для того, чтобы решить данный вопрос, необходимо создать рабочую группу. В состав этой группы войдут специалисты и все заинтересованные лица, которые помогут «детально проработать этот вопрос».

Также Гриневецкий поручил создать рабочую группу директору департамента образования и науки Одесской ОГА Александру Лончаку. Первое заседание группы должно состояться в ближайшее время.

Как писала «Одесская жизнь», пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря 2019 года. Выгорело около 4 тыс. кв. метров помещений. Погибли 16 человек. По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

В пожаре с многочисленными жертвами обвиняют директора колледжа, завхоза, завотделением экономики и предпринимательства и бывшего замдиректора по хозчасти.

После пожара было решено осуществить консервацию памятника архитектуры, чтобы можно было его восстановить. Тогда же озвучивалось, что высота стен здания составляет 21-22 метра, а это чревато трагическими последствиями в случае обвала.

Читайте также: Дом Асвадурова после жуткого пожара: как сложится судьба памятника архитектуры?

Фото Марии Котовой

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить