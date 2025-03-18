Решением Хозяйственного суда Одесской области расторгнут договор купли-продажи от 22 февраля 2010 года между Васильевским сельским советом и ООО «Украинская кабельная компания». Судебные разбирательства начались летом 2023 года и включали апелляции, кассации и повторные слушания. После завершения всех процедур здание официально вернули Выгодянской громаде Одесского района.

ООО «Украинская кабельная компания» обязано передать громаде нежилое здание «Панское имение» (бывшую усадьбу генерала Дубицкого) площадью 2 тысячи 306,9 м², расположенное в селе Васильевка. Имение имеет историческую и архитектурную ценность, однако находится в критическом состоянии и требует немедленной консервации.

Для сохранения объекта необходимы значительные финансовые вложения. Среди возможных путей решения — поиск инвесторов для реставрации, привлечение грантов или государственного финансирования, а также использование туристического потенциала имения для развития громады. Окончательное решение относительно будущего здания еще не принято. Читайте также: Молдаванка, Пересыпь, Чубаевка: откуда происходят исторические названия районов Одессы