Новости Одессы и Одесской области

Мэра Одессы Геннадия Труханова могут арестовать

Мэра Одессы Геннадия Труханова могут арестовать

В понедельник, 24 апреля 2023 года, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке завода «Краян». Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его сообщников на содержание под стражей.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщает Центр противодействия коррупции.

Речь идет о городском голове Одессы Геннадии Труханове, его заместителе Павле Вугельмане, председателе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василии Шкрябае, директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексее Спекторе и его заместителе Владимире Радионове. Вместо личного обязательства прокурор САП попросил назначить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мэр Одессы и его подельников обвиняют в хищении 92 млн гривен городского бюджета при покупке здания обанкротившегося завода «Краян».

Следует заметить, что на судебном заседании решить вопрос так и не смогли из-за технических проблем со связью. Дело в том, что обвиняемые принимали участие в заседании по видеосвязи из Одессы. Но из-за плохого качества связи обсудить ходатайство не получилось и суд вызвал всех участников непосредственно в зал судебного заседания в Киев.

Напомним, что по данным следствия, в 2016 году мэр Одессы Геннадий Труханов совместно с другими должностными лицами Одессского городского совета завладели средствами местного бюджета в сумме 92 млн гривен.

В октябре 2018 года обвинительный акт по ним направили в суд. А 24 января 2020 года Геннадию Труханову и сообщникам сообщили о подозрении.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Marina
Marina
30 минут назад

A Korda arestuyut Poroshenko I Zlochevskogo, kotorye polozhili sebe v Karman milliardy ? Odna «kuznya na rubal’skom» chego stoit

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