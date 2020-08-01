Стройка высотки на Военном спуске и ущерб от Delfi: коротко о вчерашних новостях в Одессе

«Докарантинный» мартовский скандал, связанный со строительством на Военном спуске, 10 закончился тем, что работы там были остановлены.

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, что сейчас на объекте наблюдается «тишина» за металлическим ограждением. Впрочем, добавим, вместе с опасением жителей улицы Гоголя, проживающих над Военным спуском, 10, что работы начнутся опять, и это повлечет за собой большую беду.

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