Стройка высотки на Военном спуске и ущерб от Delfi: коротко о вчерашних новостях в Одессе

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В “Слуге народа” могут выдвинуть в мэры Одессы бывшего КВНщика.
- Госэкоинспекция назвала сумму убытков от затонувшего в Одессе танкера Delfi.
- Мэрия Одессы показала ужасное состояние дома Гоголя.
- «Докарантинный» мартовский скандал, связанный со строительством на Военном спуске, 10 закончился тем, что работы там были остановлены. Сейчас на объекте наблюдается «тишина» за металлическим ограждением. Впрочем, вместе с опасением жителей улицы Гоголя, проживающих над Военным спуском, 10, что работы начнутся опять, и это повлечет за собой большую беду.