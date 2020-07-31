Высотке на Военном спуске в Одессе все же быть – новые подробности

«Докарантинный» мартовский скандал, связанный со строительством на Военном спуске, 10 закончился тем, что работы там были остановлены. Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, что сейчас на объекте наблюдается «тишина» за металлическим ограждением. Впрочем, добавим, вместе с опасением жителей улицы Гоголя, проживающих над Военным спуском, 10, что работы начнутся опять, и это повлечет за собой большую беду.

Как сообщает и.о. главы одесского ГАСКа Александр Авдеев, строительство все же начнется, но с условием, что будет восстановлена подпорная стена на Военном спуске.

Здесь намеревались построить высотку с мансардой, склон был подрезан, при этом была повреждена канализационная труба. Работы были остановлены, на застройщиков наложен штраф в 21 020 гривен.

Что дальше?

«Было получено независимое заключение экспертов Одесской строительной академии. Результаты расчетов свидетельствуют о недостаточной устойчивости склона. Провели переговоры с застройщиком. И как результат: проектная документация включает в себя раздел «Строительство подпорной стенки». Здесь указано, что в первую очередь надо обустроить подпорную стенку для предотвращения возникновения оползней», — сообщает Александр Авдеев.

Что же здесь будет в результате возводиться?

«Это будет 6-этажный жилой дом с мансардным этажом и встроенно-пристроенными помещениями и гаражом в цокольном этаже. По проекту полностью соблюдены нормы в высотности строительства в центральном историческом ареале (не выше 21,3 м)», — сообщает Александр Авдеев, дополняя, что «мы будем следить за работами и соблюдения рекомендаций экспертов».

На карте проверки объектов капитального строительства также имеется информация об этом резонансном объекте на Военном спуске, 10.

Там сказано, что «результаты расчетов свидетельствует о недостаточной устойчивости склона, Даны соответствующие рекомендации по обустройству подпорной стенки. При соблюдении рекомендаций, подпорная стена может быть принята к производству работ — как противооползневое и противообвальное сооружение».

Фото автора, визуализация будущего здания — Александр Авдеев