В “Слуге народа” могут выдвинуть в мэры Одессы бывшего КВНщика

Партия “Слуга народа” может выдвинуть в качестве кандидата в мэры Одессы бывшего КВНщика. Это Олег Филимонов.
Информацию в интервью УНН подтвердила замглавы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук.
“Он (Филимонов – ред.) рассматривается, я так понимаю, является одним из кандидатов. Точно замерялись другие кандидаты и были другие кандидаты. Я думаю, что в таком случае это могла бы быть очень креативная кампания, она бы точно была нестандартная. Потому что проводить стандартную политическую кампанию в случае, если у действующего мэра поддержка более 60%, не очень будет эффективно”, – сказала Кравчук.
Съезд партии, на котором представят кандидатов в мэры разных городов от “Слуги народа” будет 21 августа.
Олегу Филимонов 68 лет, он народный артист Украины, сыграла более 600 ролей. бывший участник команды КВН “Одесские джентельмены”.4 комментарии
ПИПЕЦ
В стране уже есть один безмозглый клоун.И если городами будут управлять циркачи,то это будет писец,товарищи.Олег не ведись на предложения этого зеленого чма,не позорься
Та не дай бог! Очередное позорище!
Филимонов в любом случае лучше, чем Рабинович. Аl если Труханов проиграет, то только О. Филимонову.