В “Слуге народа” могут выдвинуть в мэры Одессы бывшего КВНщика

Партия “Слуга народа” может выдвинуть в качестве кандидата в мэры Одессы бывшего КВНщика. Это Олег Филимонов.

Информацию в интервью УНН подтвердила замглавы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук.

“Он (Филимонов – ред.) рассматривается, я так понимаю, является одним из кандидатов. Точно замерялись другие кандидаты и были другие кандидаты. Я думаю, что в таком случае это могла бы быть очень креативная кампания, она бы точно была нестандартная. Потому что проводить стандартную политическую кампанию в случае, если у действующего мэра поддержка более 60%, не очень будет эффективно”, – сказала Кравчук.

Съезд партии, на котором представят кандидатов в мэры разных городов от “Слуги народа” будет 21 августа.

Олегу Филимонов 68 лет, он народный артист Украины, сыграла более 600 ролей. бывший участник команды КВН “Одесские джентельмены”.