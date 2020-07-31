Новости Одессы и Одесской области

В “Слуге народа” могут выдвинуть в мэры Одессы бывшего КВНщика

В “Слуге народа” могут выдвинуть в мэры Одессы бывшего КВНщика

Партия “Слуга народа” может выдвинуть в качестве кандидата в мэры Одессы бывшего КВНщика. Это Олег Филимонов. 

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Информацию в интервью УНН подтвердила замглавы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук.

“Он (Филимонов – ред.) рассматривается, я так понимаю, является одним из кандидатов. Точно замерялись другие кандидаты и были другие кандидаты. Я думаю, что в таком случае это могла бы быть очень креативная кампания, она бы точно была нестандартная. Потому что проводить стандартную политическую кампанию в случае, если у действующего мэра поддержка более 60%, не очень будет эффективно”, – сказала Кравчук.

Съезд партии, на котором представят кандидатов в мэры разных городов от “Слуги народа” будет 21 августа.

Олегу Филимонов 68 лет, он народный артист Украины, сыграла более 600 ролей. бывший участник команды КВН “Одесские джентельмены”.

4 комментарии
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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ПИПЕЦ

Голос за0Голос против  Ответить
49 минут назад
Моня
Гость
Моня

В стране уже есть один безмозглый клоун.И если городами будут управлять циркачи,то это будет писец,товарищи.Олег не ведись на предложения этого зеленого чма,не позорься

Голос за1Голос против  Ответить
45 минут назад
Ирина
Гость
Ирина

Та не дай бог! Очередное позорище!

Голос за0Голос против  Ответить
37 минут назад
Влад
Гость
Влад

Филимонов в любом случае лучше, чем Рабинович. Аl если Труханов проиграет, то только О. Филимонову.

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5 секунд назад
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