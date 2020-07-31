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Мэрия Одессы показала ужасное состояние дома Гоголя (видео)

Мэрия Одессы показала ужасное состояние дома Гоголя (видео)

Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение о создании комиссии по обследованию состояния жилого дома, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 11. 

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Этот дом дом был построен в 1846 году и принадлежал дяде Николая Васильевича Гоголя по материнской линии – отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. Писатель останавливался у него, когда жил в Одессе в 1850-1851 годах.

Дом находится в управлении ОСМД, созданного в 2009 году двумя собственниками, которые выкупили все квартиры во флигеле А, отмечается на сайте мэрии Одессы.

До сих пор ОСМД не заключило охранный договор и не предпринимает никакие действия по восстановлению здания. Учитывая, что Дом Гоголя – памятник архитектуры, этот документ является одним из обязательных.

Фото: сайт горсовета Одессы

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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