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Стройка в Летнем театре одесского Горсада: в ОГА предписали прекратить работы (документ)

Стройка в Летнем театре одесского Горсада: в ОГА предписали прекратить работы (документ)

Департамент культуры, национальностей, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации направил предписание арендатору территории Летнего театра (ООО «Солинг»), в котором требует остановить строительные работы в Летнем театре одесского Горсада.

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«Одесская жизнь» недавно рассказывала, что в Летнем театре Горсада началась очередная стройка.

Как сообщает глава ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский, «юрист общественной организации направил в Департамент культуры, национальностей, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА письмо с просьбой отреагировать на это откровенное нарушение законов Украины».

В ответе департамента сказано, что выдано два предписания по этому поводу. В первом предписании изложено требование прекратить строительные работы в Летнем театре Горсада. Еще одно предписание направлено в Одесский городской совет с требованием предоставить правоустанавливающие документацию для заключения охранного договора на пользование территорией памятника архитектуры и градостроительства местного значения «Городской сад», неотъемлемой частью которого является Летний театр.

В ОО «Зеленый лист» напоминают, что «2 ноября 2020 Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял решение отказать в открытии кассационного производства по жалобе СП «Солинг» о признании противоправными действий Департамента культуры, национальностей, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации по включению Летнего театра в пределы памятника архитектуры и градостроительства местного значения — Городской сад. Таким образом, была окончательно признана законность включения Летнего театра к территории Городского сада. Летний театр сейчас является памятником архитектуры, который находится под защитой закона».

Фото: Мария Котова. Документы: ОО “Зеленый лист”

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Мария Котова
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