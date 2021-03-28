В Летнем театре одесского Горсада — очередная стройка (фото)

В Летнем театре одесского Горсада скоро появится еще одно строение. Что на этот раз?

Эта стройка в Летнем театре пока почти не видна. Лишь металлическое ограждение и сигнальная лента свидетельствуют о том, что там, ближе к «заднику» Летнего театра, что-то возводят. Пробраться очень сложно. Опять же, ограждения.

Видна кирпичная кладка, сложенные строительные материалы. Что же за новшество здесь будет?

По информации одесского эколога, главы ОО «Зеленый лист» Владислава Балинского, опубликованной на его странице в Facebook, здесь будет ресторан с большой открытой летней площадкой.

Напомним, ровно год назад, в период локдауна № 1 в Одессе, мы рассказывали, что в Летнем театре появилось новое здание. Оно благополучно стоит, на нем вывешено объявление о сдаче помещения в аренду.

Фото: Мария Котова, Владислав Балинский